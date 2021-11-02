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Paşinyan, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı İstanbul’a gönderiyor
Paşinyan, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı İstanbul’a gönderiyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan’ı İstanbul’a görevli olarak gönderdiği öğrenildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:00+0300
2021-11-02T18:00+0300
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ermenistan
istanbul
nikol paşinyan
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Ermenistan yasal belgelerinin yayınlandığı portaldaki kararnameye göre Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 21 Kasım’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek, ilgili kararname Başbakan Nikol Paşinyan tarafından imzalanmış bulunuyor.Buna göre 21 Kasım’da Türkiye’ye hareket edecek olan Fidanyan, 26 Kasım’da Erivan’a geri dönecek.INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek toplantı 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211016/pasinyan-turkiyeyle-muzakerelerin-baslamasi-guney-kafkasya-icin-faydali-olur-1049871611.html
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ermenistan, istanbul, nikol paşinyan, interpol

Paşinyan, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı İstanbul’a gönderiyor

18:00 02.11.2021
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/PhotolureNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan’ı İstanbul’a görevli olarak gönderdiği öğrenildi.
Ermenistan yasal belgelerinin yayınlandığı portaldaki kararnameye göre Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 21 Kasım’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek, ilgili kararname Başbakan Nikol Paşinyan tarafından imzalanmış bulunuyor.
Buna göre 21 Kasım’da Türkiye’ye hareket edecek olan Fidanyan, 26 Kasım’da Erivan’a geri dönecek.
INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek toplantı 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
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