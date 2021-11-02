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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan senato önerisi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan senato önerisi
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de senato oluşturulması gerektiğini belirterek, "Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:32+0300
2021-11-02T14:32+0300
politika
türkiye
ilber ortaylı
aym
siyaset
senato
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Anayasa Mahkemesi Söyleşileri'nin ilk programı, tarihçi Prof. Dr. Ortaylı'nın katılımıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda "İlk Anayasalar ve Eşraf" temasıyla yapıldı. Programı AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yanı sıra AYM üyeleri ile Yüksek Mahkeme'nin personeli takip etti.'AYM, gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur'Ortaylı, AYM'nin bir gereklilik olduğunu söyledi. Farklı ülkelerdeki anayasa mahkemelerinden örnekler veren Ortaylı, "AYM, gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur. Sırf çağdaş Avrupa'da İkinci Cihan Harbi sonrası bir icat değildir. Bilhassa Türkiye'nin şartlarında, mahkemelerin yükünü hafifleten, bazı davaları da gören bir yerdir" ifadelerini kullandı.'Böyle bir şura lazımdır'Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası senato oluşturulduğunu ve bir süre görev aldığını anımsatan Ortaylı, bir danışma meclisi olan senatonun veto hakkının bulunmaması gerektiğini ifade etti.Senatonun seçkin kişilerden oluşturulmuş bir şura olması gerektiğine işaret eden Ortaylı, "(Senato üyelerinin) Statüleri milletvekili statüsünde olmayacak. Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir" dedi.Türkiye Senatosu'nun oluşması gerektiğini savunan Ortaylı, "Böyle bir şura lazımdır" diye konuştu.Ortaylı, "İnşallah böyle bir şurayı, böyle bir meclisi yeni anayasalar, yeni düzen yeniden diriltir diye düşünüyorum. Tabii rey, takdir sizlerindir" ifadesini kullandı.
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türkiye, ilber ortaylı, aym, siyaset, senato

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan senato önerisi

14:32 02.11.2021
© İHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA
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Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de senato oluşturulması gerektiğini belirterek, "Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir" dedi.
Anayasa Mahkemesi Söyleşileri'nin ilk programı, tarihçi Prof. Dr. Ortaylı'nın katılımıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda "İlk Anayasalar ve Eşraf" temasıyla yapıldı. Programı AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yanı sıra AYM üyeleri ile Yüksek Mahkeme'nin personeli takip etti.

'AYM, gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur'

Ortaylı, AYM'nin bir gereklilik olduğunu söyledi. Farklı ülkelerdeki anayasa mahkemelerinden örnekler veren Ortaylı, "AYM, gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur. Sırf çağdaş Avrupa'da İkinci Cihan Harbi sonrası bir icat değildir. Bilhassa Türkiye'nin şartlarında, mahkemelerin yükünü hafifleten, bazı davaları da gören bir yerdir" ifadelerini kullandı.

'Böyle bir şura lazımdır'

Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası senato oluşturulduğunu ve bir süre görev aldığını anımsatan Ortaylı, bir danışma meclisi olan senatonun veto hakkının bulunmaması gerektiğini ifade etti.
Senatonun seçkin kişilerden oluşturulmuş bir şura olması gerektiğine işaret eden Ortaylı, "(Senato üyelerinin) Statüleri milletvekili statüsünde olmayacak. Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir" dedi.
Türkiye Senatosu'nun oluşması gerektiğini savunan Ortaylı, "Böyle bir şura lazımdır" diye konuştu.
Ortaylı, "İnşallah böyle bir şurayı, böyle bir meclisi yeni anayasalar, yeni düzen yeniden diriltir diye düşünüyorum. Tabii rey, takdir sizlerindir" ifadesini kullandı.
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