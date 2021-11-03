https://tr.sputniknews.com/20211103/adana-havalimaninda-piste-inen-ucagin-onune-cikan-kacak-gocmenler-sinir-disi-ediliyor-1050445061.html

Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor

Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor

Adana'da polisin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın kasasından atlayıp havalimanına girerek iniş yapan uçağın önüne çıkan kaçak göçmenlerin sınır dışı... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:29+0300

2021-11-03T15:29+0300

2021-11-03T15:29+0300

türkiye

adana

göçmen

gözaltı

sınırdışı

havalimanı

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Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İncirlik Park Alanı'nda durdurduğu TIR'dan atlayarak Adana Havalimanı'na kaçan ve piste inen uçağın önüne çıkan 21 göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.TIR'da bulunan diğer 99 göçmenin de sınır dışı edileceği belirtildi. TIR'ın kasasında, 111'i Afganistanlı, 8'i Pakistanlı ve 1'i Bangladeşli toplam 120 kaçak göçmen belirlendiği açıklandı. Kaçak göçmenleri getiren Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K. da gözaltına alındı.Ne olmuştu? Dün saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol etmek için durdurdu.Ekiplerin yaptığı kontrolde TIR'ın kasasında yolculuk yapan 72 Afganistan uyruklunun ülkeye giriş izni olmadığı saptandı. Bunun üzerine TIR'daki Afganlar, kaçmaya çalıştı. Grup, Adana Havalimanı'nın tellerinden atladıktan sonra piste yöneldi.Piste iniş yapan uçağın pilotu, önüne çıkan kalabalığı fark ederek durdu. Havalimanı güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı. Adana Valiliği, Afganların tamamının gözaltına alındığı bildirdi.Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu.

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adana, göçmen, gözaltı, sınırdışı, havalimanı