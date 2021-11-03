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'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası
'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:20+0300
2021-11-03T13:20+0300
2021-11-03T13:24+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
kapatma kararı
naci inci
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Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.Boğaziçili öğrencilerin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi, “Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı” diyerek duyurdu.Yayınevinden 'Kapanmadık' açıklamasıÖte yandan, Evrensel gazetesinin ulaştığı yayınevi yetkilileri ise "Kapanmadık. Çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
boğaziçi üniversitesi, kapatma kararı, naci inci
'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası 13:20 03.11.2021 (güncellendi: 13:24 03.11.2021)
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.
Boğaziçili öğrencilerin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi,
“Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı” diyerek duyurdu. Yayınevinden 'Kapanmadık' açıklaması
Öte yandan, Evrensel gazetesinin
ulaştığı
yayınevi yetkilileri ise
"Kapanmadık. Çalışmaya devam ediyoruz"
açıklamasında bulundu.