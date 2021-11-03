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'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası
'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:20+0300
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türkiye
boğaziçi üniversitesi
kapatma kararı
naci inci
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Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.Boğaziçili öğrencilerin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi, “Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı” diyerek duyurdu.Yayınevinden 'Kapanmadık' açıklamasıÖte yandan, Evrensel gazetesinin ulaştığı yayınevi yetkilileri ise "Kapanmadık. Çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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boğaziçi üniversitesi, kapatma kararı, naci inci

'Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kapatıldı' iddiası

13:20 03.11.2021 (güncellendi: 13:24 03.11.2021)
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, rektör Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.
Boğaziçili öğrencilerin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi, “Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı” diyerek duyurdu.

Yayınevinden 'Kapanmadık' açıklaması

Öte yandan, Evrensel gazetesinin ulaştığı yayınevi yetkilileri ise "Kapanmadık. Çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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