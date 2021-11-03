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https://tr.sputniknews.com/20211103/cem-yilmaza-soru-bir-gemi-kazasinda-botuna-sedat-pekeri-mi-bilal-erdogani-mi-alirsin-1050424560.html
Cem Yılmaz'a soru: Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?
Cem Yılmaz'a soru: Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?
Talk Show’un önde gelen isimlerinden Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bir 'yarışma' sorusuna esprili bir yanıt verdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T00:37+0300
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türkiye
cem yılmaz
bilal erdoğan
sedat peker
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Rüstem Batum konuğu Cem Yılmaz'a yarışma soruları soracağını söyledi. Bunun üzerine Cem Yılmaz "Eyvah" yanıtını verdi.Batum, Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti.Gazete Duvar'ın haberine göre Cem Yılmaz, soruya gülerek şu yanıtı verdi:Rüstem Batum bunun üzerine, "Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu" dedi.Kavala ve Demirtaş sorusuRüstem Batum'un, 'Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğünü, hissiyatının ne olduğunu' sorduğu Cem Yılmaz, "Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" cevabını verdi.Yılmaz, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılan Metin Akpınar ile ilgili olarak "Koca çınar Metin Akpınar, elinde kaşarlı tostla adliye koridorlarındaydı. Yani şimdi bu oldu mu?" dedi.
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cem yılmaz, bilal erdoğan, sedat peker

Cem Yılmaz'a soru: Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?

00:37 03.11.2021 (güncellendi: 00:38 03.11.2021)
© TwitterCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Twitter
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Talk Show’un önde gelen isimlerinden Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bir 'yarışma' sorusuna esprili bir yanıt verdi.
Rüstem Batum konuğu Cem Yılmaz'a yarışma soruları soracağını söyledi. Bunun üzerine Cem Yılmaz "Eyvah" yanıtını verdi.
Batum, Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti.
Gazete Duvar'ın haberine göre Cem Yılmaz, soruya gülerek şu yanıtı verdi:

"Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim."

Rüstem Batum bunun üzerine, "Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu" dedi.
Kavala ve Demirtaş sorusu
Rüstem Batum'un, 'Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğünü, hissiyatının ne olduğunu' sorduğu Cem Yılmaz, "Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" cevabını verdi.
Yılmaz, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılan Metin Akpınar ile ilgili olarak "Koca çınar Metin Akpınar, elinde kaşarlı tostla adliye koridorlarındaydı. Yani şimdi bu oldu mu?" dedi.
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