https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogan-atlattigimiz-her-badire-hedeflerimize-ulasma-kararliligini-percinlemekte-1050433062.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlattığımız her badire, hedeflerimize ulaşma kararlılığını perçinlemekte

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlattığımız her badire, hedeflerimize ulaşma kararlılığını perçinlemekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T11:30+0300

2021-11-03T11:30+0300

2021-11-03T11:30+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye gençlik vakfı (tügva)

cumhurbaşkanı

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050168633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_647c1d3740a3b4f7e773fdbebe964862.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nin girişimciler, ekonomi ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, girişimcilik ödüllerine layık görülen iş insanlarını tebrik etti.Bu yıl "fikirden girişime" temasıyla yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri ve ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Erdoğan, girişimciliğin Türk milletinin özünde var olan bir özellik olduğunu belirtti.'Özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var'Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduklarında milletin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, yaşadıkları her tecrübe ve atlattıkları her badirenin milletin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlediğini aktardı."Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir" ifadesini kullanan Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini diledi. Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere hayırlı programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-samimi-ve-yapici-havada-toplanti-yaptik-1050370506.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye gençlik vakfı (tügva), cumhurbaşkanı, ekonomi