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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka tespit edildi. 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T23:43+0300
2021-11-03T23:43+0300
koronavirüs
fransa
koronavirüs
kovid-19
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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 802'ye çıktı.Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 50 artışla 7 milyon 180 bin 832 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.Hastanelerde 1096'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 764 kişinin tedavisine devam ediliyor.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 258 bin 12'ye ulaştı, 50 milyon 85 bin 582 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,3'ü ve yetişkinlerin yüzde 88'i tamamen aşılanmış oldu.
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fransa, koronavirüs, kovid-19

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka

23:43 03.11.2021
© AFP 2021 / Loic VenanceFransa - koronavirüs testi
Fransa - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka tespit edildi. 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 802'ye çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 802'ye çıktı.
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 50 artışla 7 milyon 180 bin 832 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.
Hastanelerde 1096'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 764 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 258 bin 12'ye ulaştı, 50 milyon 85 bin 582 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,3'ü ve yetişkinlerin yüzde 88'i tamamen aşılanmış oldu.
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