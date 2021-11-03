https://tr.sputniknews.com/20211103/misir-ve-hindistandan-ortak-hava-tatbikati-1050459432.html

Mısır ve Hindistan'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Hindistan'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Hindistan hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T23:08+0300

2021-11-03T23:08+0300

2021-11-03T23:08+0300

dünya

hindistan

mısır

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050459407_299:0:1700:788_1920x0_80_0_0_a3eb79694ee8cc1aec4501e65016e1d4.jpg

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatbikata, iki ülkenin hava kuvvetlerinden savaş uçaklarının katıldığını aktardı. Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, havada yakıt ikmali, hedefi imha etme ve savunma gibi çeşitli manevraların yapıldığını ifade etti.Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti. Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

hindistan

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, mısır, tatbikat