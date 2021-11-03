https://tr.sputniknews.com/20211103/turkiyede-24-saatte-29-bin-764-yeni-vaka-tespit-edildi-246-kisi-hayatini-kaybetti-1050459100.html

Türkiye'de 24 saatte 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T22:50+0300

2021-11-03T22:50+0300

2021-11-03T23:36+0300

koronavirüs

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin 329 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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koronavirüs