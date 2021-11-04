https://tr.sputniknews.com/20211104/9-yolcu-alan-taksi-kaza-yapti-ikisi-agir-10-kisi-yaralandi-1050466751.html

9 yolcu alan taksi kaza yaptı: İkisi ağır 10 kişi yaralandı

9 yolcu alan taksi kaza yaptı: İkisi ağır 10 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu Bayındır mevkiinde içinde 9 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu ticari taksi yakıt tankerine arkadan çarptı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:35+0300

2021-11-04T09:35+0300

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türkiye

tem otoyolu

kaza

taksi

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İstanbul Tem Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde edinilen bilgiye göre Edirne'den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken sürücü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.10 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yerde yatan yabancı yaralıya itfaiye eri üşümesin diye montunu üstüne örttü. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlattı.

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tem otoyolu, kaza, taksi