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AK Partili Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
AK Partili Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözlerine... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T10:31+0300
2021-11-04T10:31+0300
türkiye
ali ihsan yavuz
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TVNET'te yayınlanan programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı "'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?" sorusuna, "Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması" diyerek yanıt verdi. 'İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar'Yavuz, o günlerde anlaşılmamalarının sebebi olarak "İstanbul seçimini yeniletmek istiyorlar" sanılmasını gösterdi.Yavuz konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, İstanbul'da bir şeyler oldu sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması." diye konuştu.O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Yavuz, "Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırı davrandı." dedi.
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ali ihsan yavuz

AK Partili Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu

10:31 04.11.2021
© AAAli İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözlerine ilişkin "O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu" dedi.
TVNET'te yayınlanan programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı "'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?" sorusuna, "Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması" diyerek yanıt verdi.

'İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar'

Yavuz, o günlerde anlaşılmamalarının sebebi olarak "İstanbul seçimini yeniletmek istiyorlar" sanılmasını gösterdi.
Yavuz konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, İstanbul'da bir şeyler oldu sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması." diye konuştu.
O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Yavuz, "Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırı davrandı." dedi.
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