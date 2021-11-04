DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik
21:48 04.11.2021 (güncellendi: 22:00 04.11.2021)
© AAFahrettin Altun
© AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' panelini gerçekleştirdiklerini duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde İletişim Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri zirveyi anlattı.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"BM İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” panelini gerçekleştirdik. Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilgili vizyonu bu panelde bir kez daha vurgulandı."
BM İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Glasgow’da @iletisim Başkanlığı olarak “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” panelini gerçekleştirdik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2021
Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilgili vizyonu bu panelde bir kez daha vurgulandı. pic.twitter.com/z8ZhUooQzS