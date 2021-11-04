Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/altun-glasgowda-turkiyenin-yesil-kalkinma-stratejisi-panelini-gerceklestirdik-1050493557.html
Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik
Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T21:48+0300
2021-11-04T22:00+0300
dünya
fahrettin altun
birleşmiş milletler (bm)
glasgow
iklim zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067799_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6de0fb1036a219b6ae185626de9eb2ff.jpg
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde İletişim Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri zirveyi anlattı.Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
glasgow
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067799_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_99b0019f24666c800fdfc5176d443588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, birleşmiş milletler (bm), glasgow, iklim zirvesi

Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik

21:48 04.11.2021 (güncellendi: 22:00 04.11.2021)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' panelini gerçekleştirdiklerini duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde İletişim Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri zirveyi anlattı.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"BM İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” panelini gerçekleştirdik. Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilgili vizyonu bu panelde bir kez daha vurgulandı."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:45Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
22:33Cep telefonunu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa karşı çözüm olur mu?
22:31Lübnan Ekonomi Bakanı Selam: Nüfusun yüzde 60'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor
22:28Açlık grevindeki Saakaşvili'nin annesi, Zelenskiy'den yardım istedi
22:16Mansur Yavaş'tan Ankara Film Festivali'nde Perihan Savaş’a ödül
22:13Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım
22:08Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretini yüzde 6 artırdı
22:00Bakan Yanık: Kadın istihdam oranı yüzde 28.4'e yükseldi
21:48Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik
21:34Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde
21:27Hastası tarafından bıçaklanan doktor: Umarım caydırıcı bir ceza verilir
20:48Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz
20:38Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Kararnamesi’ni imzaladı
20:21PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası
20:17Putin Sivastopol’de: Kırım sonsuza dek Rusya’yla kalacak
20:12Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
20:06Bütçe görüşmelerinde HDP ve AK Partili vekiller arasında 'işgalci' tartışması
20:04Beyrut Limanı soruşturması 4. kez askıya alındı
19:47Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı
19:44Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz