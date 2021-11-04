Altun: Glasgow’da 'Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi' panelini gerçekleştirdik

"BM İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Glasgow’da İletişim Başkanlığı olarak “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” panelini gerçekleştirdik. Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilgili vizyonu bu panelde bir kez daha vurgulandı."