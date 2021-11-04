https://tr.sputniknews.com/20211104/avustralyada-devlet-hastanesinden-halka-masturbasyon-yapin-tavsiyesi-1050476900.html

Avustralya'da devlet hastanesinden halka 'Mastürbasyon yapın' tavsiyesi

Avustralya'da devlet hastanesinden halka 'Mastürbasyon yapın' tavsiyesi

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland devlet hastanesi, sosyal medyadan paylaştığı mesajda halkı 'mastürbasyon yapmaya' davet etti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T14:07+0300

2021-11-04T14:07+0300

2021-11-04T14:19+0300

yaşam

avustralya

mastürbasyon

tavsiye

cinsel sağlık

devlet hastanesi

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Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde bulunan devlet hastanesi, Facebook hesabından paylaştığı bir gönderide halka 'Mastürbasyon yapın' çağrısında bulundu.Daily Mail'de yer alan habere göre paylaşılan mesajda kent sakinlerine mastürbasyonun sağlığa olan faydaları anlatılarak "Kendine el uzat" denildi.Mesajda, "Mastürbasyon, bir kişinin cinsel tecrübesinin normal ve sağlıklı bir parçasıdır ve sizi neyin memnun ettiğini keşfetmenin mükemmel bir yoludur" ifadelerine yer verildi.Mastürbasyonun herkes için tercih edilebilir olduğu ve aynı zamanda vücut sağlığına ve cinsel sağlığa çok sayıda faydasının olduğu belirtilen mesajda, "Bununla alakalı utanç ve korku duygularını azaltmak ve genel manada cinsel sağlığı ve kültürü geliştirmek üzere mastürbasyonla ilgili olumlayıcı mesajları normalleştirmeye çalışmak hepimiz için önemlidir" değerlendirmesinde bulunuldu.Öte yandan gönderinin altında linki paylaşılan makalede de mastürbasyonun fiziksel ve zihinsel sağlığa olan faydalarına değinildi.Hastaneye göre mastürbasyon, insanlarda endorfin hormonunun salgılanmasını sağlıyor ve bu da zihinsel sağlığın güçlenmesini, menstrüel krampların azalmasını ve beden olumlamayı beraberinde getiriyor.Hastanenin mesajına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı.Bazıları, mesajı olumlu karşılarken bazıları da hesabın siber saldırıya uğrayıp uğramadığı sorusunu sordu.

https://tr.sputniknews.com/20201021/new-yorker-yazari-ve-cnn-yorumcusu-zoom-gorusmesinde-masturbasyon-yaparken-yakalandi-1043065288.html

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avustralya, mastürbasyon, tavsiye, cinsel sağlık, devlet hastanesi