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https://tr.sputniknews.com/20211104/bakan-donmez-cumhurbaskani-erdoganin-verecegi-mujde-vatandasin-cebine-yansiyacak-1050470652.html
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi. Ham petrol fiyatı yüzde 118... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T11:42+0300
2021-11-04T11:52+0300
recep tayyip erdoğan
fatih dönmez
erdoğan'ın açıklayacağı müjde
politika
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Bakan Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hızlı küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talebin, emtia piyasasına talebi artırdığını ve bunun arzını yapan sektörlerin de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar yaşandığını belirten Dönmez, "Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız" dedi. 'Petrol fiyatları 80 doları geçti'Geçen sene petrol fiyatlarının 40 doların altına indiği dönemler yaşandığını söyleyen Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Doğalgaz spot piyasada 100-150 doları gördü. Kömür fiyatları da öyle. Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gaz fiyatları bin metreküpü 1000 doların üzerine çıktı. Bunun anlamı şu yani bin metreküpü için 1 dolar minimum bedel ödüyorsunuz. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu 40 dolar 270 doları gördü.Bu durum tüm ülkelerde sıkıntı oluşturdu. Enerji ürünleri sadece sanayinin değil yaşayan insanların günlük yaşamına o kadar girmiş ki bunlarda kısıntıya da gidilmesi söz konusu değil bu fiyat artışları faturalara da yansıdı. Bu fiyat artışlarının Türkiye açısından baktığımızda hanehalkına en az yansıtan ülkelerden biriyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda faturanın yarısını Hazine karşılar hale geldi.'Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu yılı çift haneli büyüme ile kapatacağız'Biz kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşlara. Siz şu an elektriğe 150 lira ödediniz ama devlet bunun bir kısmını kendi cebinden karşıladı. Ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu biz bunun çok az kısmını yansıttı. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak.Eşel mobil sistemi kapsamında 50-60 milyar liralık ÖTV vergisini Hazine almamış oldu. Birçok alanda hükümetimizin destekleri devam ediyor. Pandemi dolayısıyla işine gidemeyen insanlarımız, dükkanını açamayan esnaflarımıza ciddi destekler verdik. Pandemi şartının toplumun üstündeki ekonomik etkilerine hükümetimiz ciddi destekler verdi. Bu yılı belki çift haneli bir büyüme ile kapatacağız sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi."
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recep tayyip erdoğan, fatih dönmez, erdoğan'ın açıklayacağı müjde

Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak

11:42 04.11.2021 (güncellendi: 11:52 04.11.2021)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" dedi.
Bakan Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hızlı küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talebin, emtia piyasasına talebi artırdığını ve bunun arzını yapan sektörlerin de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar yaşandığını belirten Dönmez, "Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

'Petrol fiyatları 80 doları geçti'

Geçen sene petrol fiyatlarının 40 doların altına indiği dönemler yaşandığını söyleyen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"Doğalgaz spot piyasada 100-150 doları gördü. Kömür fiyatları da öyle. Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gaz fiyatları bin metreküpü 1000 doların üzerine çıktı. Bunun anlamı şu yani bin metreküpü için 1 dolar minimum bedel ödüyorsunuz. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu 40 dolar 270 doları gördü.
Bu durum tüm ülkelerde sıkıntı oluşturdu. Enerji ürünleri sadece sanayinin değil yaşayan insanların günlük yaşamına o kadar girmiş ki bunlarda kısıntıya da gidilmesi söz konusu değil bu fiyat artışları faturalara da yansıdı. Bu fiyat artışlarının Türkiye açısından baktığımızda hanehalkına en az yansıtan ülkelerden biriyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda faturanın yarısını Hazine karşılar hale geldi.

'Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu yılı çift haneli büyüme ile kapatacağız'

Biz kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşlara. Siz şu an elektriğe 150 lira ödediniz ama devlet bunun bir kısmını kendi cebinden karşıladı. Ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu biz bunun çok az kısmını yansıttı. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak.
Eşel mobil sistemi kapsamında 50-60 milyar liralık ÖTV vergisini Hazine almamış oldu. Birçok alanda hükümetimizin destekleri devam ediyor. Pandemi dolayısıyla işine gidemeyen insanlarımız, dükkanını açamayan esnaflarımıza ciddi destekler verdik. Pandemi şartının toplumun üstündeki ekonomik etkilerine hükümetimiz ciddi destekler verdi. Bu yılı belki çift haneli bir büyüme ile kapatacağız sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi."
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