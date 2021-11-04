https://tr.sputniknews.com/20211104/bolivyanin-paraguay-buyukelcisi-tiktok-paylasimi-yuzunden-gorevden-alindi-1050466206.html

Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı

Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı

Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold, TikTok'ta Paraguay'ın ulusal içeceğiyle alay ettiği bir video yayınlamasının ardından görevden alındı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:13+0300

2021-11-04T09:13+0300

2021-11-04T09:13+0300

dünya

paraguay

bolivya

istenmeyen kişi

tiktok

mario cronembold

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Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği 'terere' ile alay ettiği bir video yayınlamıştı.Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

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paraguay, bolivya, istenmeyen kişi, tiktok, mario cronembold