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Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı
Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı
Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold, TikTok'ta Paraguay'ın ulusal içeceğiyle alay ettiği bir video yayınlamasının ardından görevden alındı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T09:13+0300
2021-11-04T09:13+0300
2021-11-04T09:13+0300
dünya
paraguay
bolivya
istenmeyen kişi
tiktok
mario cronembold
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Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği 'terere' ile alay ettiği bir video yayınlamıştı.Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.
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paraguay, bolivya, istenmeyen kişi, tiktok, mario cronembold
Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı
Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold, TikTok'ta Paraguay'ın ulusal içeceğiyle alay ettiği bir video yayınlamasının ardından görevden alındı.
Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi
Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.
Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği 'terere' ile alay ettiği bir video yayınlamıştı.
Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.