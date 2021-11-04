https://tr.sputniknews.com/20211104/butce-gorusmelerinde-hdp-ve-ak-partili-vekiller-arasinda-isgalci-tartismasi-1050491313.html
Bütçe görüşmelerinde HDP ve AK Partili vekiller arasında 'işgalci' tartışması
Bütçe görüşmelerinde HDP ve AK Partili vekiller arasında 'işgalci' tartışması
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde; “O ülkenin daveti... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T20:06+0300
2021-11-04T20:06+0300
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye sorunu ile ilgili konuştu.Koçyiğit’in, “O ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisiniz” sözlerinden sonra AK Partililer tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizi işgalci güç ilan edemezsiniz” dedi. Bunun üzerine Koçyiğit, “Konuşmamı bölüyorsunuz, manipüle ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise “İşgalci ilan ediyorsanız başkasını ilan edin. Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir, düzeltin” ifadelerini kullandı.Koçyiğit ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yılmaz'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Koçyiğit'e tepkisini sürdürmeye devam etti.
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suriye, ak parti, hdp, tbmm, rojava, cevdet yılmaz, afrin, akp, tartışma, açıklama, kürdistan, işgal, rojava özerk yönetimi, gülistan kılıç koçyiğit
Bütçe görüşmelerinde HDP ve AK Partili vekiller arasında 'işgalci' tartışması
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde; “O ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisiniz” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizi işgalci güç ilan edemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir, düzeltin” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye sorunu ile ilgili konuştu.
Koçyiğit’in, “O ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisiniz” sözlerinden sonra AK Partililer tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizi işgalci güç ilan edemezsiniz” dedi. Bunun üzerine Koçyiğit, “Konuşmamı bölüyorsunuz, manipüle ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise “İşgalci ilan ediyorsanız başkasını ilan edin. Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir, düzeltin” ifadelerini kullandı.
Koçyiğit ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yılmaz'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Koçyiğit'e tepkisini sürdürmeye devam etti.