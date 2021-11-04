Elvan: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz."
"Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor."
"Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz."
"Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğal gazı dörtte biri fiyatına yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz."