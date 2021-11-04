https://tr.sputniknews.com/20211104/elvan-cumhurbaskanimizin-en-hassas-oldugu-hususlardan-biri-vatandasimizin-enflasyona-ezdirilmemesi-1050489810.html

Elvan: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi

Elvan: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T19:08+0300

2021-11-04T19:08+0300

2021-11-04T19:15+0300

türkiye

lütfi elvan

asgari ücret

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu.Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lütfi elvan, asgari ücret