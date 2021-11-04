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Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar
Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar
Kastamonu'da yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyuyor. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T00:27+0300
2021-11-04T00:27+0300
türkiye
kastamonu
yangın
ev
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Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı.Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evin farklı odaları ile samanlığında 27 Ekim'den bu yana çıkan 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.Yangınların evde hasara neden olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyumaya başladı.Yaşar Dadaylı, gazetecilere, yangınları, küçük çapta olması nedeniyle kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.'Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor'Yangınların neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Dadaylı, "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız yandı. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık" dedi.'Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?'Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay nedeniyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.'Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum'Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik" diye konuştu.Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu ise yangınların nedeninin bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadığına işaret eden Abdaloğlu, "İlk başlarda çıkan yangınlarla ilgili elektriği kestiler ama elektrikle alakası yok. Priz veya anahtarların bulunduğu yer ile yangının çıktığı nokta arasında hiçbir şekilde alakalı bir durum yok. Kimse bu durunun açıklamasını yapamıyor" diye konuştu.
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kastamonu, yangın, ev

Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar

00:27 04.11.2021
© İHAKastamonu’da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Sebepsiz çıkan yangınların nedeniyle diken üstünde yaşayan ev sahipleri, ellerinde hortumlarla nöbet tutmaya başladı.
Kastamonu’da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Sebepsiz çıkan yangınların nedeniyle diken üstünde yaşayan ev sahipleri, ellerinde hortumlarla nöbet tutmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA
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Kastamonu'da yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyuyor.
Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı.
Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evin farklı odaları ile samanlığında 27 Ekim'den bu yana çıkan 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.
Yangınların evde hasara neden olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyumaya başladı.
Yaşar Dadaylı, gazetecilere, yangınları, küçük çapta olması nedeniyle kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.

'Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor'

Yangınların neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Dadaylı, "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız yandı. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık" dedi.

'Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?'

Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay nedeniyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.

'Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum'

Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik" diye konuştu.
Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu ise yangınların nedeninin bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu olayı kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için çekyatın üst kısmından yanması lazım ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. Bu ailenin düşmanı yok, dolayısıyla kimseden şüphelenmiyorum. Evlerinde bu yangınları çıkaracak yaramaz bir çocuk, alzaymır hastası veya dengesiz bir insan da yok."
Yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadığına işaret eden Abdaloğlu, "İlk başlarda çıkan yangınlarla ilgili elektriği kestiler ama elektrikle alakası yok. Priz veya anahtarların bulunduğu yer ile yangının çıktığı nokta arasında hiçbir şekilde alakalı bir durum yok. Kimse bu durunun açıklamasını yapamıyor" diye konuştu.
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