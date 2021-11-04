https://tr.sputniknews.com/20211104/evlerinde-bir-haftada-5-kez-yangin-cikti-nobetlese-uyumaya-basladilar-1050461145.html

Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar

Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar

Kastamonu'da yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyuyor. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T00:27+0300

2021-11-04T00:27+0300

2021-11-04T00:27+0300

türkiye

kastamonu

yangın

ev

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Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı.Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evin farklı odaları ile samanlığında 27 Ekim'den bu yana çıkan 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.Yangınların evde hasara neden olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyumaya başladı.Yaşar Dadaylı, gazetecilere, yangınları, küçük çapta olması nedeniyle kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.'Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor'Yangınların neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Dadaylı, "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız yandı. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık" dedi.'Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?'Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay nedeniyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.'Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum'Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik" diye konuştu.Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu ise yangınların nedeninin bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadığına işaret eden Abdaloğlu, "İlk başlarda çıkan yangınlarla ilgili elektriği kestiler ama elektrikle alakası yok. Priz veya anahtarların bulunduğu yer ile yangının çıktığı nokta arasında hiçbir şekilde alakalı bir durum yok. Kimse bu durunun açıklamasını yapamıyor" diye konuştu.

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kastamonu, yangın, ev