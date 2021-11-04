https://tr.sputniknews.com/20211104/kaftancioglu-ve-kabaktepe-el-sikisarak-poz-verdi-1050496231.html
Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el sıkışarak poz verdi
Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el sıkışarak poz verdi
Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılış programında bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T23:40+0300
2021-11-04T23:40+0300
2021-11-04T23:43+0300
politika
istanbul
ak parti
chp
türkiye
ak parti istanbul il başkanlığı
canan kaftancıoğlu
chp istanbul il merkezi
osman nuri kabaktepe
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Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.Yenikapı'da gerçekleştirilen etkinliğin açılışına ORDEF Genel Başkanı Sabri Çelebi, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu birer selamlama konuşması yaptı.Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el sıkışarak birlikte poz verdi.Etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Doğduğu yer sadece 'ben oralıyım' demek değil 'ben buyum' demek ile o oluşturduğu kimlikte gösterdiği karakterin şekillenmesinde en büyük etkendir. Bazen bana diyorlar çok zor bir görev nasıl başaracaksınız İstanbul İl Başkanlığı... Diyorum ki arkamda Ordu var" dedi.Kaftancıoğlu ise "Doğduğumuz coğrafya bir kader, tercih değil. Bu hepimizin şerefi o nedenle belki Ordulu olmamız bir kader. Seçebileceğimiz bir şey değil ama kendimizi Ordulu hissetmemiz bir tercih. Ordu demek, hırçınlık demek. Ordu demek kararlı olmak demek çünkü çocukluğumda bana bunu öğrettiniz. Ordu demek haklının yanında olmak demek. Zalimin zulmü neredeyse onun karşısında olmak demektir. Sizlerin bizlere öğrettiklerinizle buradayız" diye konuştu.
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istanbul, ak parti, chp, türkiye, ak parti istanbul il başkanlığı, canan kaftancıoğlu, chp istanbul il merkezi, osman nuri kabaktepe
Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el sıkışarak poz verdi
23:40 04.11.2021 (güncellendi: 23:43 04.11.2021)
Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılış programında bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu el sıkışarak birlikte poz verdi.
Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.
Yenikapı'da gerçekleştirilen etkinliğin açılışına ORDEF Genel Başkanı Sabri Çelebi, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu birer selamlama konuşması yaptı.
Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el sıkışarak birlikte poz verdi.
Etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Doğduğu yer sadece 'ben oralıyım' demek değil 'ben buyum' demek ile o oluşturduğu kimlikte gösterdiği karakterin şekillenmesinde en büyük etkendir. Bazen bana diyorlar çok zor bir görev nasıl başaracaksınız İstanbul İl Başkanlığı... Diyorum ki arkamda Ordu var" dedi.
Kaftancıoğlu ise "Doğduğumuz coğrafya bir kader, tercih değil. Bu hepimizin şerefi o nedenle belki Ordulu olmamız bir kader. Seçebileceğimiz bir şey değil ama kendimizi Ordulu hissetmemiz bir tercih. Ordu demek, hırçınlık demek. Ordu demek kararlı olmak demek çünkü çocukluğumda bana bunu öğrettiniz. Ordu demek haklının yanında olmak demek. Zalimin zulmü neredeyse onun karşısında olmak demektir. Sizlerin bizlere öğrettiklerinizle buradayız" diye konuştu.