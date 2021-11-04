La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman

Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel'in 5. sezon 2. kısmından yeni fragman paylaşıldı. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Dizi, 3 Aralık'ta izlenebilir olacak geri kalan 5 bölüm ile veda edecek. Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu dizinin bu son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituño, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
İzleyicilere veda etmeye hazırlanan La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı.
Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel'in 5. sezon 2. kısmından yeni fragman paylaşıldı. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Dizi, 3 Aralık'ta izlenebilir olacak geri kalan 5 bölüm ile veda edecek.
Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu dizinin bu son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituño, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.