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https://tr.sputniknews.com/20211104/la-casa-de-papelin-son-bolumlerinden-yeni-fragman--1050469280.html
La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman
La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman
İzleyicilere veda etmeye hazırlanan La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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fragman
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Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel'in 5. sezon 2. kısmından yeni fragman paylaşıldı. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Dizi, 3 Aralık'ta izlenebilir olacak geri kalan 5 bölüm ile veda edecek. Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu dizinin bu son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituño, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
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netflix, fragman, la casa de papel

La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman

11:16 04.11.2021 (güncellendi: 11:17 04.11.2021)
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZLa Casa De Papel
La Casa De Papel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZ
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İzleyicilere veda etmeye hazırlanan La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı.
Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel'in 5. sezon 2. kısmından yeni fragman paylaşıldı. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Dizi, 3 Aralık'ta izlenebilir olacak geri kalan 5 bölüm ile veda edecek.
Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu dizinin bu son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituño, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
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