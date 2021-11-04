https://tr.sputniknews.com/20211104/la-casa-de-papelin-son-bolumlerinden-yeni-fragman--1050469280.html

La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman

La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman

İzleyicilere veda etmeye hazırlanan La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

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netflix

fragman

la casa de papel

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Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel'in 5. sezon 2. kısmından yeni fragman paylaşıldı. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. Dizi, 3 Aralık'ta izlenebilir olacak geri kalan 5 bölüm ile veda edecek. Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu dizinin bu son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituño, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.

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netflix, fragman, la casa de papel