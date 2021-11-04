https://tr.sputniknews.com/20211104/rogar-kapagindan-alevler-cikiyor-mahalleli-tedirgin-1050464117.html

Rögar kapağından alevler çıkıyor, mahalleli tedirgin

Rögar kapağından alevler çıkıyor, mahalleli tedirgin

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Büyük bir tehlike arz ediyor... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T03:27+0300

2021-11-04T03:27+0300

2021-11-04T03:27+0300

türkiye

elazığ

rögar

rögar kapağı

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Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı. Dün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye arttırdı. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğalgaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu.Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğalgaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

türkiye

elazığ

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elazığ, rögar, rögar kapağı