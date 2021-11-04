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Rögar kapağından alevler çıkıyor, mahalleli tedirgin
Rögar kapağından alevler çıkıyor, mahalleli tedirgin
Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Büyük bir tehlike arz ediyor... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T03:27+0300
2021-11-04T03:27+0300
türkiye
elazığ
rögar
rögar kapağı
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Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı. Dün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye arttırdı. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğalgaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu.Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğalgaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.
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elazığ, rögar, rögar kapağı

Rögar kapağından alevler çıkıyor, mahalleli tedirgin

03:27 04.11.2021
© DHAElazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti.
Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
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Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.
Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı.
Dün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye arttırdı. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğalgaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu.
Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğalgaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.
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