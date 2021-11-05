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Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkete giren yılan uzun bir mücadelenin ardından yakalandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:27+0300
2021-11-05T00:27+0300
2021-11-05T00:27+0300
türkiye
süpermaret
yılan
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Olay 15.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde bulunan bir süpermarkette yaşandı.Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için mücadele verdi.Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.
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süpermaret, yılan
Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkete giren yılan uzun bir mücadelenin ardından yakalandı.
Olay 15.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde bulunan bir süpermarkette yaşandı.
Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için mücadele verdi.
Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.