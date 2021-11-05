https://tr.sputniknews.com/20211105/hollanda-yuksek-mahkemesi-yukos-davasinda-rusya-aleyhindeki-karari-bozdu-1050516522.html

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Yukos davasında Rusya aleyhindeki kararı bozdu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Yukos davasında Rusya aleyhindeki kararı bozdu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Şubat 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından alınan ve Rusya'nın Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T15:46+0300

2021-11-05T15:46+0300

2021-11-05T15:46+0300

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hollanda

yukos

tazminat

lahey

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Şubat 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi, Rusya'yı Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum eden 2014 tarihli kararın uygulanmasına hükmetti. Rusya Adalet Bakanlığı, kararı Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Hollanda Yüksek Mahkemesi'nden bugün yapılan açıklamada mahkemenin hem Lahey Temyiz Mahkemesi'nin 2020 tarihli kararını hem de 2014 tarihli kararı iptal ettiği ifade edildi. Lahey Temyiz Mahkemesi'nin tazminatla ilgili kararı alırken Yukos'un sahiplerinin olası dolandırıcılığına ilişkin Rus avukatlar tarafından sunulan argümanları yanlışlıkla reddettiğinin altını çizen mahkeme, davanın yeniden yargılama için Hollanda Yargıtayı'na taşınacağını vurguladı. Mahkeme, Rusya'nın 2014 tarihli kararla ilgili diğer itirazlarını ise reddetti. Ne olmuştu?Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Temmuz 2014'te bir dönem Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti. Mahkeme, karara gerekçe olarak, Rusya'nın şirketi iflasa zorlamasını göstermişti. Rusya 2014 tarihli karara itiraz etmiş ve Nisan 2016'da Lahey Bölge Mahkemesi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bu tür davalara bakma yetkisine sahip olmadığına hükmederek, Rusya'yı mahkum eden kararı iptal etmişti. Daha sonra bu karara itiraz edilmişti. Lahey Temyiz Mahkemesi, Şubat 2020'de açıklanan son kararı bu itiraza ilişkin olarak almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20200218/yukos-davasinda-rusya-aleyhinde-yeni-karar-moskova-karari-hollanda-yuksek-mahkemesine-tasiyacak-1041429242.html

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