https://tr.sputniknews.com/20211105/rusyada-dusen-an-12-ucagindakilerin-tamaminin-cenazelerinin-kalintilari-bulundu-1050505432.html

Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu

Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu

Rusya’nın İrkutsk kentinde An-12 uçağının düştüğü bölgede uçaktaki 9 kişinin tamamının cezanelerinin kalıntıları bulundu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:01+0300

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uçak kazası

ölüm

an-12

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Sputnik’e konuşan acil durumlar servisinden bir kaynak, “İrkutsk bölge adli tıp bürosu ölen 9 kişinin cenazelerinin kalıntılarının bulunduğuu teyit etti” dedi.Daha önce uçağın iki kara kutusunun da bulunduğu bildirilmişti.Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarılmıştı.

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rusya, uçak kazası, ölüm, an-12