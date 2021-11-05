Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu

Sputnik’e konuşan acil durumlar servisinden bir kaynak, “İrkutsk bölge adli tıp bürosu ölen 9 kişinin cenazelerinin kalıntılarının bulunduğuu teyit etti” dedi.Daha önce uçağın iki kara kutusunun da bulunduğu bildirilmişti.Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarılmıştı.
Rusya’nın İrkutsk kentinde An-12 uçağının düştüğü bölgede uçaktaki 9 kişinin tamamının cezanelerinin kalıntıları bulundu.
Sputnik’e konuşan acil durumlar servisinden bir kaynak, “İrkutsk bölge adli tıp bürosu ölen 9 kişinin cenazelerinin kalıntılarının bulunduğuu teyit etti” dedi.
Daha önce uçağın iki kara kutusunun da bulunduğu bildirilmişti.
Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarılmıştı.