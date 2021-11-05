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https://tr.sputniknews.com/20211105/sanliurfa-otogarinda-cop-konteyniri-icerisinde-el-bombasi-bulundu-1050497821.html
Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:49+0300
2021-11-05T00:49+0300
2021-11-05T00:49+0300
türkiye
şanlıurfa
çöp
el bombası
otogar
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Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.Ekiplerin yaptığı incelemede el bombası güvenli bir şekilde alınarak emniyete götürüldü.
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şanlıurfa, çöp, el bombası, otogar
Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu.
Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede el bombası güvenli bir şekilde alınarak emniyete götürüldü.