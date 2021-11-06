https://tr.sputniknews.com/20211106/akin-atalay-cumhuriyetin-istihbaratla-irtibatli-gazetecisi-hala-baska-gazetede-calisiyor-1050537716.html

Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor

Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor

Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Eymür'ün 'basında çalışan MİT'çilerle' ilgili açıklamasının ardından, Cumhuriyet'te tespit... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T10:42+0300

2021-11-06T10:42+0300

2021-11-06T10:41+0300

politika

cumhuriyet

akın atalay

mehmet eymür

istihbarat

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Gökçer Tahincioğlu'na konuşan eski MİT yöneticisi Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet'te tespit edilen 'istihbaratla ilişkili' ismin başka bir gazetede çalışmaya devam ettiğini söyledi.Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" diyen Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı. Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor o gazeteci."

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cumhuriyet, akın atalay, mehmet eymür, istihbarat