Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211106/akin-atalay-cumhuriyetin-istihbaratla-irtibatli-gazetecisi-hala-baska-gazetede-calisiyor-1050537716.html
Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor
Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor
Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Eymür'ün 'basında çalışan MİT'çilerle' ilgili açıklamasının ardından, Cumhuriyet'te tespit... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T10:42+0300
2021-11-06T10:41+0300
politika
cumhuriyet
akın atalay
mehmet eymür
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102567/42/1025674240_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_24ce802cdbd7b87e93909847ce6914d8.jpg
Gökçer Tahincioğlu'na konuşan eski MİT yöneticisi Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet'te tespit edilen 'istihbaratla ilişkili' ismin başka bir gazetede çalışmaya devam ettiğini söyledi.Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" diyen Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı. Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor o gazeteci."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102567/42/1025674240_245:0:1024:584_1920x0_80_0_0_6fc67d9b1329d4bac8b7c19357a12fbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet, akın atalay, mehmet eymür, istihbarat

Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor

10:42 06.11.2021
© Fotoğraf : TwitterAkın Atalay
Akın Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Eymür'ün 'basında çalışan MİT'çilerle' ilgili açıklamasının ardından, Cumhuriyet'te tespit edilen ismin hala başka bir gazetede çalıştığını söyledi.
Gökçer Tahincioğlu'na konuşan eski MİT yöneticisi Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet'te tespit edilen 'istihbaratla ilişkili' ismin başka bir gazetede çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" diyen Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı. Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor o gazeteci."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:19Kripto para vaadiyle dolandırıldı: 'Yakın arkadaşlarınızın yatırım paylaşımlarına inanmayın'
11:15Boşanma aşamasındaki eşine 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
11:13Ülke genelinde sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
11:10Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'
11:08Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı
11:05Kanser hastalarına uyarı: 'Kovid-19 aşısı için geç kalmayın'
11:03Meksika'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
11:02İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili: 'Liberalleri artık iş başına getirmeyin'
10:50İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:45Ahmet Hakan: İktidara yakın bazı isimler bırakmıyor ki Millet İttifakı çatırdasın
10:42Akın Atalay: Cumhuriyet’in istihbaratla irtibatlı gazetecisi hala başka gazetede çalışıyor
10:26Aldatıldığından şüphelenip arkadaşını vurdu, eşini arayıp 'sıra sende' diye tehdit etti
10:13Hakan Ural'ın sağlık durumu ağırlaştı: 'Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk'
10:06Annesinin hayatı için 35 kilo verdi: 'Direndim ve başardım'
10:00Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke yakalandı
09:56Yunanistan'ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı
09:51Araştırma: Hava kirliliği sperm sayısında azalmaya neden oluyor
09:35Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
09:22İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri
09:16ABD Temsilciler Meclisi'nden 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay