https://tr.sputniknews.com/20211106/kilicdaroglundan-kagit-toplayicilarla-gorusen-istanbul-valisi-yerlikayaya-tebrik-1050530697.html

Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

CHP lideri Kılıçdaroğlu, atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcılarıyla görüşen İstanbul Valisi Ali Yerlika'yayı tebrik... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T00:05+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

ali yerlikaya

kağıt toplayıcıları

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğini açıkladı.Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.

türkiye

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chp, kemal kılıçdaroğlu, ali yerlikaya, kağıt toplayıcıları