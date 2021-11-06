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Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik
Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik
CHP lideri Kılıçdaroğlu, atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcılarıyla görüşen İstanbul Valisi Ali Yerlika'yayı tebrik... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
ali yerlikaya
kağıt toplayıcıları
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğini açıkladı.Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ali yerlikaya, kağıt toplayıcıları

Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

00:05 06.11.2021
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcılarıyla görüşen İstanbul Valisi Ali Yerlika'yayı tebrik etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.
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