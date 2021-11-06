Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğini açıkladı.Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcılarıyla görüşen İstanbul Valisi Ali Yerlika'yayı tebrik etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.
İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak! https://t.co/bkgicWWlfe