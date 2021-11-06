Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211106/rusyada-nufus-sayiminin-bittigi-ilk-bolge-cecenistan-oldu-1050546448.html
Rusya’da nüfus sayımının bittiği ilk bölge Çeçenistan oldu
Rusya’da nüfus sayımının bittiği ilk bölge Çeçenistan oldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin tüm sakinlerinin Rusya Nüfus Sayımı’ndan geçtiği belirtildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T19:32+0300
2021-11-06T19:32+0300
2021-11-06T19:32+0300
dünya
rusya
çeçenistan
nüfus sayımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103801/47/1038014745_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_d417a36cd084a64a87d74eaa4562ae73.jpg
Rusya Federal İstatistik Servisi Çeçenistan Başkanı Ramzan Digayev, “Cumhuriyetin tüm sakinleri Rusya Nüfus Sayımı’nı geçti” açıklamasında bulundu.Digayev, “Çeçenistan, Rusya’nın nüfus sayımını yüzde 100 tamamlayan ilk bölgesi oldu” dedi.Rusya’da, 15 Ekim’de başlayan nüfus sayımı 14 Kasım’a kadar sürecek. Uzak ve ulaşılması zor bölgelerde sayımın 20 Ekim’e kadar uzatılacağı bildirilmişti.
rusya
çeçenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103801/47/1038014745_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7d18277cd2bfb61f3d037458f6076b3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çeçenistan, nüfus sayımı
Rusya’da nüfus sayımının bittiği ilk bölge Çeçenistan oldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin tüm sakinlerinin Rusya Nüfus Sayımı’ndan geçtiği belirtildi.
Rusya Federal İstatistik Servisi
Çeçenistan Başkanı Ramzan Digayev, “ Cumhuriyetin tüm sakinleri Rusya Nüfus Sayımı’nı geçti” açıklamasında bulundu.
Digayev, “
dedi. Çeçenistan, Rusya’nın nüfus sayımını yüzde 100 tamamlayan ilk bölgesi oldu”
Rusya’da, 15 Ekim’de başlayan nüfus sayımı 14 Kasım’a kadar sürecek. Uzak ve ulaşılması zor bölgelerde sayımın 20 Ekim’e kadar uzatılacağı bildirilmişti.