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https://tr.sputniknews.com/20211106/ulke-genelinde-sahte-icki-operasyonu-binlerce-urune-el-konuldu-1050538808.html
Ülke genelinde sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
Ülke genelinde sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince ülke genelinde 'Alkol' operasyonu gerçekleştirildi. 20 bin 278 Emniyet ve jandarma... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:13+0300
2021-11-06T11:12+0300
türkiye
operasyon
polis
sahte içki
içişleri bakanlığı
denetleme
arama
uygulama
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin, sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 'ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı 'Alkol Operasyonu' gerçekleştirildi.20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda; 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı.Bu aramalarda; 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı. 1’i çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs bulundu.Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2.731 adet boş alkollü içki şişesi, 204 bin 000 adet etiket, 18.257 adet sahte bandrol, 10.440 paket kaçak sigara, 67.507 adet doldurulmuş ve 110.000 adet boş makaron, 4.441 adet puro, 16.959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kg esrar, 7 gr eroin, 249 adet ve 181 gr sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
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operasyon, polis, sahte içki, içişleri bakanlığı, denetleme, arama, uygulama

Ülke genelinde sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

11:13 06.11.2021
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ’da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ’da 550 litre sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA / HALİL DAĞ
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince ülke genelinde 'Alkol' operasyonu gerçekleştirildi. 20 bin 278 Emniyet ve jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı. 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleşti, 39 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin, sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 'ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı 'Alkol Operasyonu' gerçekleştirildi.
20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda; 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı.
Bu aramalarda; 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı. 1’i çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs bulundu.
Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2.731 adet boş alkollü içki şişesi, 204 bin 000 adet etiket, 18.257 adet sahte bandrol, 10.440 paket kaçak sigara, 67.507 adet doldurulmuş ve 110.000 adet boş makaron, 4.441 adet puro, 16.959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kg esrar, 7 gr eroin, 249 adet ve 181 gr sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
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