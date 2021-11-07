https://tr.sputniknews.com/20211107/ak-partili-uslu-iran-gocmenleri-ates-ederek-bizim-sinira-itiyormus-1050553655.html

AK Partili Uslu: İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş

AK Partili Uslu: İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında tedbirleri yerinde inceledi. Komisyon Başkanı AK... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T09:43+0300

2021-11-07T09:43+0300

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türkiye

iran

antalya

göçmen

mülteci

afgan

atay uslu

akp

göç

sınır

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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki heyet, Türkiye-İran sınırındaki tedbirleri yerinde inceledi.Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Uslu, “Göçmen konusu Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturduk. Eğer oluşturmasaydık iki milyona yakın insan hareket hâlinde olacaktı. Dünya bunu fark etmeli. AB sınır koruma ajansı Frontex’i tarih, Avrupa’nın kara lekesi olarak yazacak. Akdeniz’de insanların ölümüne sebep oluyorlar. Dünyanın en büyük mezarlığı, kim ne derse desin Akdeniz’dir” dedi.Uslu şu ifadeleri kullandı:"Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin’ diyorlarmış. Bir tanesi 52 günde gelmiş. Eşi ve çocukları var. Taliban’dan kaçmış. Orada polismiş. ‘Geri gönderirseniz beni yaşatmazlar’ diyor. 10 bin doları buluyor verdikleri para"

https://tr.sputniknews.com/20211102/irandan-atla-getirilen-61-kilo-763-gram-eroin-ele-gecirildi--1050416360.html

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iran, antalya, göçmen, mülteci, afgan, atay uslu, akp, göç, sınır, ateş