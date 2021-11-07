Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211107/ak-partili-uslu-iran-gocmenleri-ates-ederek-bizim-sinira-itiyormus-1050553655.html
AK Partili Uslu: İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş
AK Partili Uslu: İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş
TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında tedbirleri yerinde inceledi. Komisyon Başkanı AK... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T09:43+0300
2021-11-07T09:43+0300
türkiye
iran
antalya
göçmen
mülteci
afgan
atay uslu
akp
göç
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103979/85/1039798525_0:153:1024:729_1920x0_80_0_0_fd2ad74a41056b24649ec7da8cfb6844.jpg
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki heyet, Türkiye-İran sınırındaki tedbirleri yerinde inceledi.Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Uslu, “Göçmen konusu Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturduk. Eğer oluşturmasaydık iki milyona yakın insan hareket hâlinde olacaktı. Dünya bunu fark etmeli. AB sınır koruma ajansı Frontex’i tarih, Avrupa’nın kara lekesi olarak yazacak. Akdeniz’de insanların ölümüne sebep oluyorlar. Dünyanın en büyük mezarlığı, kim ne derse desin Akdeniz’dir” dedi.Uslu şu ifadeleri kullandı:"Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin’ diyorlarmış. Bir tanesi 52 günde gelmiş. Eşi ve çocukları var. Taliban’dan kaçmış. Orada polismiş. ‘Geri gönderirseniz beni yaşatmazlar’ diyor. 10 bin doları buluyor verdikleri para"
https://tr.sputniknews.com/20211102/irandan-atla-getirilen-61-kilo-763-gram-eroin-ele-gecirildi--1050416360.html
türkiye
iran
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103979/85/1039798525_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fcc7bfbaf2f271ed08bf85db2eb58d3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, antalya, göçmen, mülteci, afgan, atay uslu, akp, göç, sınır, ateş

AK Partili Uslu: İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş

09:43 07.11.2021
© Fotoğraf : TBMMAtay Uslu
Atay Uslu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Fotoğraf : TBMM
Abone ol
TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında tedbirleri yerinde inceledi. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, ”İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş” açıklamasını yaptı.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki heyet, Türkiye-İran sınırındaki tedbirleri yerinde inceledi.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Uslu, “Göçmen konusu Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturduk. Eğer oluşturmasaydık iki milyona yakın insan hareket hâlinde olacaktı. Dünya bunu fark etmeli. AB sınır koruma ajansı Frontex’i tarih, Avrupa’nın kara lekesi olarak yazacak. Akdeniz’de insanların ölümüne sebep oluyorlar. Dünyanın en büyük mezarlığı, kim ne derse desin Akdeniz’dir” dedi.
Uslu şu ifadeleri kullandı:
"Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin’ diyorlarmış. Bir tanesi 52 günde gelmiş. Eşi ve çocukları var. Taliban’dan kaçmış. Orada polismiş. ‘Geri gönderirseniz beni yaşatmazlar’ diyor. 10 bin doları buluyor verdikleri para"
İran’dan atla getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
TÜRKİYE
İran’dan atla getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi
2 Kasım, 18:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce