https://tr.sputniknews.com/20211107/ankarada-bir-ogrenci-2-kiz-ogrenciye-tacizde-bulundu-iddiasi-1050552673.html

Ankara'da 'bir öğrenci, 2 kız öğrenciye tacizde bulundu' iddiası

Ankara'da 'bir öğrenci, 2 kız öğrenciye tacizde bulundu' iddiası

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iddialara göre bir öğrenci 2 kız çocuğuna taciz bulundu. Tacize uğrayan bir öğrenci bayılarak hastaneye kaldırıldı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T05:46+0300

2021-11-07T05:46+0300

2021-11-07T05:46+0300

türkiye

ankara

okul

taciz

sincan

öğrenci

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Olay, Sincan ilçesinde bir ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2 kız öğrenci bir öğrenci tarafından tacize uğradı. Durumu annesine bildirdiği esnada kız öğrenci baygınlık geçirdi. Kızın bayıldığını gören öğrenciler olayı okul yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye kaldırırken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis ekipleri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Olayla ilgili konuşan anne, “Kızımı aradım ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak ‘anne ben kursa kaldım dedi.’ tamam diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu ‘ne oldu’ dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar teyze koş kızın bayıldı dedi. Ne oldu dedim taciz oldu dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş gittiğim zaman direkt polisi aradım” dedi.

türkiye

ankara

sincan

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ankara, okul, taciz, sincan, öğrenci