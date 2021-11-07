https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-duyurdu-istanbul-havalimani-gayrettepe-metro-hattinda-ilk-test-surusu-yarin-1050558749.html

Bakan duyurdu: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın

Bakan duyurdu: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü yarın... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:02+0300

2021-11-07T14:02+0300

2021-11-07T14:02+0300

türkiye

metro

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

istanbul havalimanı

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili bilgiler verdi.İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103.3 kilometre olduğunu kaydetti.Karaismailoğlu, söz konusu hatların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı olduğunu aktardı.İstanbul'un mevcut raylı sistem ağının 259.5 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362.8 kilometreye yükselecek" ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini bildirdi.Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

türkiye

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metro, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul havalimanı, adil karaismailoğlu