https://tr.sputniknews.com/20211107/cumhurbaskani-erdogan-batmanda-genclerle-birlikte-kurtce-sarkilar-soyledi-1050550785.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’da gençlerle birlikte Kürtçe şarkılar söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’da gençlerle birlikte Kürtçe şarkılar söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’daki törenin ardından 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T01:00+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

batman

kürtçe

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da ziyaretlerine kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi’nde gezdi, daha sonrası Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

türkiye

batman

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recep tayyip erdoğan, batman, kürtçe