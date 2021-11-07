https://tr.sputniknews.com/20211107/fatih-terim-bu-sene-kaybettigimiz-puanlara-baktikca-bazi-seyleri-hak-ediyoruz-1050565255.html

Fatih Terim: Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz

Fatih Terim: Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim beraberlik sonrası yaptığı açıklamada “Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T19:22+0300

2021-11-07T19:22+0300

2021-11-07T19:22+0300

spor

türkiye

galatasaray

fatih terim

futbol

maç

fatih karagümrük spor

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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Karagümrük-Galatasaray maçında maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "Kaybettiğimiz puandan dolayı üzgünüz. Hiç pozisyon vermezken tesadüflerin haricinde yenilen gol var. Oyuna hakim olan, oyunu kontrol altında tutan, ancak üçüncü bölgede biraz etkisizdik. Kerem'in ve Halil'in herhalde yorgunluğu var. Numaralara, maç sonu istatistiklere bakarsak nasıl 1-1 bitti dersiniz ama bazen futbol istatistiklere de sığmayan bir oyun" dedi.‘Daha önce bir gol daha bulabilirdik’Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "İki golü de aşağı yukarı biz attık. Biraz geç hareketlendik. Daha önce bir gol daha bulabilirdik. Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Biz de buradayız. Oyunumuza her geçen gün bazı şeyler katıyoruz. Bazı şeylerde biraz daha çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.‘Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz’"Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gol atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz veyahut topun kontrolünü alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçtikten sonra orayı daha iyi kullanmalıydık. Ama içeriden çıkıyor, direkten dönüyor. Topu rakibe atıyoruz. Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolünü alamıyor. Durup dururken bir tane pas atıyoruz. Bu sene bu veya buna benzer çok pozisyon yaşadık. Ancak daha iyi günlere gideceğiz inşallah" diye konuştu.

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