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İçişleri Bakanı Soylu direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı: 'Bi Hareketine Bakar Hayat'
İçişleri Bakanı Soylu direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı: 'Bi Hareketine Bakar Hayat'
İçişleri Bakanı Soylu, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T19:49+0300
2021-11-07T19:49+0300
2021-11-07T19:52+0300
türkiye
trafik
süleyman soylu
direksiyon
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla yürütülen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında sosyal medyadan videolu bir mesaj yayınladı.Emniyet kemeri takmanın trafikte olası risklerle karşılaşma ihtimalini düşürdüğünü söyleyen Bakan Soylu videoda, “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” ifadelerine yer verdi.
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trafik, süleyman soylu, direksiyon
İçişleri Bakanı Soylu direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı: 'Bi Hareketine Bakar Hayat' 19:49 07.11.2021 (güncellendi: 19:52 07.11.2021)
İçişleri Bakanı Soylu, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı.
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla yürütülen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında sosyal medyadan videolu bir mesaj yayınladı.
Emniyet kemeri takmanın trafikte olası risklerle karşılaşma ihtimalini düşürdüğünü söyleyen Bakan Soylu videoda,
“Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” ifadelerine yer verdi.