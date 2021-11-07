TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi

"Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel faturalarda, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."