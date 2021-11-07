https://tr.sputniknews.com/20211107/tesk-baskani-palandokenden-elektrik-ve-dogalgazda-vergi-indirimi-talebi-1050558161.html
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini istedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T13:20+0300
2021-11-07T13:20+0300
2021-11-07T13:20+0300
ekonomi
türkiye
elektrik
doğalgaz
tesk
kdv
bendevi palandöken
vergi
fatura
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.‘Kış aylarında elektrik ve doğalgazda KDV oranları yüzde 1’e düşürülmeli’Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve Kovid-19 salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli" ifadelerini kullandı.Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
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türkiye, elektrik, doğalgaz, tesk, kdv, bendevi palandöken, vergi, fatura
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini istedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.
‘Kış aylarında elektrik ve doğalgazda KDV oranları yüzde 1’e düşürülmeli’
Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve Kovid-19 salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli" ifadelerini kullandı.
Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel faturalarda, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."