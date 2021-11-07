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Tunç Soyer: Toplu ulaşım hizmetlerinden KDV ve ÖTV alınmasın
Tunç Soyer: Toplu ulaşım hizmetlerinden KDV ve ÖTV alınmasın
İzmir’de pandemi sürecinde toplu ulaşımdaki biniş sayıları ortalama yüzde 50 düşerken, 20 ayda 734 milyon TL’lik hasılat kaybı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T21:17+0300
2021-11-07T21:20+0300
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi sürecinin neden olduğu olumsuzlukların yanı sıra akaryakıt zamlarının toplu ulaşım hizmetlerini sürdürülebilir olmaktan çıkarma noktasına yaklaştırdığını vurguladı. “Bıçak kemiğe dayandı” diyen Soyer, ortaya çıkan olağanüstü yükün taşınabilmesi için hükümetin de mutlaka taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Soyer, şöyle konuştu:
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Tunç Soyer: Toplu ulaşım hizmetlerinden KDV ve ÖTV alınmasın

21:17 07.11.2021 (güncellendi: 21:20 07.11.2021)
© İHATunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA
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İzmir’de pandemi sürecinde toplu ulaşımdaki biniş sayıları ortalama yüzde 50 düşerken, 20 ayda 734 milyon TL’lik hasılat kaybı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşım hizmetlerine KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi çağrısı yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi sürecinin neden olduğu olumsuzlukların yanı sıra akaryakıt zamlarının toplu ulaşım hizmetlerini sürdürülebilir olmaktan çıkarma noktasına yaklaştırdığını vurguladı.
“Bıçak kemiğe dayandı” diyen Soyer, ortaya çıkan olağanüstü yükün taşınabilmesi için hükümetin de mutlaka taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Soyer, şöyle konuştu:

“Toplu ulaşımda pandemiyle mücadelenin tüm mali yükleri belediyelerin sırtına yüklendi. Yolcu biniş kısıtlamalarına ve biniş sayılarındaki düşüşlere rağmen halk sağlığını korumak adına tüm toplu ulaşım araçlarımız aylarca tam kapasite çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili bakanlıklara birkaç kez yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yerel yönetimler bünyesinde kamusal toplu ulaşım hizmeti veren kurum ve kuruluşların kullandığı elektrik ve akaryakıt bedellerindeki KDV ve ÖTV tutarlarının mutlaka sıfırlanması gerekiyor. Devleti yönetenler toplumun en geniş kesimini oluşturan dar gelirli ve çalışanları düşünüyorsa bu kararları almak zorundadır. Kamu menfaati bunu gerektiriyor.”
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