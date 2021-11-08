https://tr.sputniknews.com/20211108/4-bin-lira-harcadi-evinde-kendi-tasarladigi-elektrikli-bisikleti-yapti-1050593772.html

4 bin lira harcadı: Evinde kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı

4 bin lira harcadı: Evinde kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı

Afganistan'dan 2 yıl önce Konya’ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi, çalıştığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarda hurda malzemeleri toplayarak evinde... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T17:51+0300

2021-11-08T17:51+0300

2021-11-08T17:51+0300

yaşam

konya

motor

mülteci

afgan

maliyet

motosiklet

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50 günde 4 bin liraya mal ettiği elektrikli bisikletinin tasarımını ve bazı malzemelerini de kendisi yapan Muhammedi, “Çocukluğumdan bugüne kadar hep bir merakım var. Afganistan’da yaşarken güneş enerjisiyle çalışan bir araç yaptım. Orada daha önce böyle bir şeyi de kimse yapmamış. Burada da yapabilirim diye düşündüm. Malzemeleri topladım evimde yaptım. Malzemeleri alırken de eşimim altın takılarını bozdurup borç verdi” ifadelerini kullandı.Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı. Afganistan’da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle yeniden çizimler yapmaya başladı.Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı. Mustafa Muhammedi, “Hurdacılardan eski malzemeleri topladım, yeni birkaç malzemeyle de tamamladım. Çevredekiler motosikletimi görünce 'Güzel olmuş' diyorlar. Çocukluğumdan beri çizim yapıp, bir şeyler tasarlamak benim hobim haline geldi. Bunu yaparken eşim de yardım etti. Hatta bana altın takılarını bozdurup borç verdi.Bir sonraki projem de güneş enerjisiyle çalışan hibrit tekne olacak. Ama tabi malzeme ve bir atölye gerekiyor. Afganistan’da yaptığım aracı orada bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzdü. Onu yapmak için 90 gün emek verdim. Çok güzel oldu ama maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Devlet bu araca izin verirse trafiğe kaydettireceğim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211107/hurda-malzemelerle-otomobil-yapti-hic-yolda-birakmaz-ama-yola-da-cikmasi-yasak-1050563644.html

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konya, motor, mülteci, afgan, maliyet, motosiklet