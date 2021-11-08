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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T00:45+0300
2021-11-08T00:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
lütfü türkkan
iyi parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer, Çelik, Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından, şehidin Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti.Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanın Erdoğan, görüşmede, şunları kaydetti:Şehidin kardeşi Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.'O özür bile doğru düzgün dilenmiyor'Ömer Çelik ise ziyaretinde, şehit İsa Gümren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Program dolayısıyla bulunduğu Kozan'da şehidin bir diğer kardeşi olan Ahmet Gümren'in ikamet ettiğini öğrenince kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.Şehidin ailesine yapılan bu çirkin saldırının milletin tamamına yapıldığını belirten Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20211107/turkkan-sayin-aksenerin-talebi-uzerine-grup-baskanvekilligi-gorevimden-istifa-ediyorum-1050564378.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, lütfü türkkan, iyi parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü

00:45 08.11.2021
© AA / AK PartiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren (solda) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren (solda) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA / AK Parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer, Çelik, Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından, şehidin Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti.
Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanın Erdoğan, görüşmede, şunları kaydetti:
"Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Yok görevden almışlar... Bu adamın bu parlamentoda yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı gerek genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması."
Şehidin kardeşi Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'O özür bile doğru düzgün dilenmiyor'

Ömer Çelik ise ziyaretinde, şehit İsa Gümren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Program dolayısıyla bulunduğu Kozan'da şehidin bir diğer kardeşi olan Ahmet Gümren'in ikamet ettiğini öğrenince kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.
Şehidin ailesine yapılan bu çirkin saldırının milletin tamamına yapıldığını belirten Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, pişkinlik söz konusu oluyor. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını, devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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