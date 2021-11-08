Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü

"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, pişkinlik söz konusu oluyor. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını, devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."