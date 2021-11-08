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Diyarbakır'ın Akdeniz iklimine sahip köyünden sonbahar kareleri
Diyarbakır'ın Akdeniz iklimine sahip köyünden sonbahar kareleri
Akdeniz iklimine sahip olan Geçit köyünün, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen doğası, drone ile görüntülendi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:40+0300
2021-11-08T14:40+0300
2021-11-08T14:50+0300
multimedya
türkiye
diyarbakır
adıyaman
endemik
doğa
sonbahar
geçit köyü
akdeniz iklimi
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz iklimi yaşanan köydeki meyve ağaçlarının yaprakları, mevsim itibarıyla sonbahar renkleriyle donandı.
diyarbakır
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Diyarbakır'ın Akdeniz iklimine sahip köyünden sonbahar kareleri
14:40 08.11.2021 (güncellendi: 14:50 08.11.2021)
Akdeniz iklimine sahip olan Geçit köyünün, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen doğası, drone ile görüntülendi.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz iklimi yaşanan köydeki meyve ağaçlarının yaprakları, mevsim itibarıyla sonbahar renkleriyle donandı.
© AA
Geçit köyü, coğrafi konumu sebebiyle mikroklima iklim yapısına sahip.
Geçit köyü, coğrafi konumu sebebiyle mikroklima iklim yapısına sahip.
© AA
Köyde nar başta olmak üzere portakal, mandalina, limon, zeytin, cennet hurması gibi Akdeniz iklimi özelliği gösteren birçok meyve ağacı da ürün veriyor.
Köyde nar başta olmak üzere portakal, mandalina, limon, zeytin, cennet hurması gibi Akdeniz iklimi özelliği gösteren birçok meyve ağacı da ürün veriyor.
© AA
Köy, fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçülerinin de uğrak mekânı.
Köy, fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçülerinin de uğrak mekânı.
© AA
Endemik doğasıyla Geçit köyü, şehirden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ilk gelen rotalardan biri.
Endemik doğasıyla Geçit köyü, şehirden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ilk gelen rotalardan biri.
© AA
Baharın son zamanlarının yaşandığı bölgede, çevre sakinlerinin kışa hazırlık yaptığı köy, Diyarbakır'ın Adıyaman sınırına yakın bir konumda bulunuyor.
Baharın son zamanlarının yaşandığı bölgede, çevre sakinlerinin kışa hazırlık yaptığı köy, Diyarbakır'ın Adıyaman sınırına yakın bir konumda bulunuyor.