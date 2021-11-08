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Katil bebek Chucky'nin dizi uyarlaması geliyor
Katil bebek Chucky'nin dizi uyarlaması geliyor
Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini'den bir Chucky dizisi geliyor. Üstelik 12 Ekim'de başlayacak dizide sevimli katil bebeğimiz... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:35+0300
2021-11-08T14:35+0300
yaşam
dizi
uyarlama
chucky
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1988 yılının kasım ayında ilk kez izleyici karşısına çıkan 'Child’s Play' serisi toplamda 7 filmden oluşuyor. Child's Play üçlemesinden sonra gelen tüm devam filmleri 'Chucky' adıyla çekildi.Ünlü korku filmleri serisi Child’s Play, filmlerin senarist ve yönetmeni Don Mancini tarafından şimdi de televizyona uyarlanıyor.Merakla beklenen Chucky dizisinin haklarını özellikle bilim kurgu dizileriyle dikkat çeken Syfy satın aldı.Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini, dizinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleniyor. Orijinal film serisinin yapımcısı David Kirschner de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.Seri katil Charles Lee Ray’in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky’nin hikayesini izleyeceğimiz dizide sevimli katil bebeğimiz, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Brad Dourif tarafından seslendirecek.12 Ekim’de ekran macerası başlayacak Chucky’nin her bir sezonunun birer saatlik sekizer bölümden oluşacağı da daha önce açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201015/dexter-geri-donuyor-1043031734.html
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dizi, uyarlama, chucky

Katil bebek Chucky'nin dizi uyarlaması geliyor

14:35 08.11.2021
© Fotoğraf : Star+ / DisneyChucky
Chucky - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : Star+ / Disney
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Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini'den bir Chucky dizisi geliyor. Üstelik 12 Ekim'de başlayacak dizide sevimli katil bebeğimiz, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Brad Dourif tarafından seslendirecek.
1988 yılının kasım ayında ilk kez izleyici karşısına çıkan 'Child’s Play' serisi toplamda 7 filmden oluşuyor. Child's Play üçlemesinden sonra gelen tüm devam filmleri 'Chucky' adıyla çekildi.
Ünlü korku filmleri serisi Child’s Play, filmlerin senarist ve yönetmeni Don Mancini tarafından şimdi de televizyona uyarlanıyor.Merakla beklenen Chucky dizisinin haklarını özellikle bilim kurgu dizileriyle dikkat çeken Syfy satın aldı.
Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini, dizinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleniyor. Orijinal film serisinin yapımcısı David Kirschner de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.
Seri katil Charles Lee Ray’in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky’nin hikayesini izleyeceğimiz dizide sevimli katil bebeğimiz, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Brad Dourif tarafından seslendirecek.
12 Ekim’de ekran macerası başlayacak Chucky’nin her bir sezonunun birer saatlik sekizer bölümden oluşacağı da daha önce açıklanmıştı.
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