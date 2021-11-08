https://tr.sputniknews.com/20211108/koray-aydin-valilikler-iyi-partiye-karsi-protesto-talimati-verdi-1050570682.html

Koray Aydın: Valilikler, İYİ Parti’ye karşı protesto talimatı verdi

Koray Aydın: Valilikler, İYİ Parti’ye karşı protesto talimatı verdi

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T03:28+0300

2021-11-08T03:28+0300

2021-11-08T03:28+0300

politika

türkiye

koray aydın

iyi parti

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın geçtiğimiz günlerde Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren bir kişiyle gerginlik yaşamıştı. İkili arasındaki tartışmada, Türkkan küfürlü ifadeler kullanmıştı. Olayın ardından, Bingöl Valiliği'nin Lütfü Türkkan'a tepki için miting duyurusu paylaştığı iddia edilmişti.İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi."Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir" diyen Aydın, "İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz" dedi.Koray Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

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türkiye, koray aydın, iyi parti