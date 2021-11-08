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Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T03:58+0300
2021-11-08T03:58+0300
savunma
rusya
iha
yuriy borisov
rus ordusu
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine devam edileceğini ifade etti.Borisov, “Gerçekten de artık gurur duyacağımız bir şeyler var. Durum son 10 yıl içinde kökten değişti, insansız hava araçlarının tamamına, her türlü insansız hava aracına, kara, yüzey ve su altı insansız araçlara sahibiz” dedi ve ekledi:Resmi verilere göre Rus ordusunun envanterinde Tahion, Eleron-Z, Leer, Orlan-10 gibi küçük gabarili keşif İHA’ları bulunuyor.Orduda şu anda Orion, Korsar, KUB-İHA ve Lantset adlı bazı saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) örnekleri test ediliyor, ancak bu araçların seri üretimine henüz geçilemedi.Geçen ağustos ayında, daha önce İsrail lisansı ile üretilen ithal ikameli Forpost-R İHA’sına saldırı işlevi kazandırıldığı öğrenilmişti. İki füze ile donatılan İHA Army-2021 forumunda görücüye çıkmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı forumda ayrıca Forpost ve Sirius SİHA’larının orduya tedariki ile ilgili sözleşmeleri imzalamıştı.Rus yapımı ağır SİHA’lar arasında ise Sukhoi firması tarafından geliştirilen 20 tonluk Ohotnik ve 6 ton ağırlığındaki Altius üzerinde yapılan çalışmalar en ileri aşamada bulunuyor.Geçen ağustos ayında Rus basınına konuşan Kronstadt şirketi Genel Müdürü Sergey Bogatikov, önümüzdeki yıl Orion SİHA’larının ihracatına başlanabileceğini açıklamıştı.
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rusya, iha, yuriy borisov, rus ordusu

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip

03:58 08.11.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine devam edileceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine devam edileceğini ifade etti.
Borisov, “Gerçekten de artık gurur duyacağımız bir şeyler var. Durum son 10 yıl içinde kökten değişti, insansız hava araçlarının tamamına, her türlü insansız hava aracına, kara, yüzey ve su altı insansız araçlara sahibiz” dedi ve ekledi:
“Bu yöndeki çalışmalar çok yoğun bir şekilde yürütülüyor, zira bu çok istikrarlı bir trend, bu Silahlı Kuvvetlerin gelişiminin geleceği.”
Resmi verilere göre Rus ordusunun envanterinde Tahion, Eleron-Z, Leer, Orlan-10 gibi küçük gabarili keşif İHA’ları bulunuyor.
Orduda şu anda Orion, Korsar, KUB-İHA ve Lantset adlı bazı saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) örnekleri test ediliyor, ancak bu araçların seri üretimine henüz geçilemedi.
Geçen ağustos ayında, daha önce İsrail lisansı ile üretilen ithal ikameli Forpost-R İHA’sına saldırı işlevi kazandırıldığı öğrenilmişti. İki füze ile donatılan İHA Army-2021 forumunda görücüye çıkmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı forumda ayrıca Forpost ve Sirius SİHA’larının orduya tedariki ile ilgili sözleşmeleri imzalamıştı.
Rus yapımı ağır SİHA’lar arasında ise Sukhoi firması tarafından geliştirilen 20 tonluk Ohotnik ve 6 ton ağırlığındaki Altius üzerinde yapılan çalışmalar en ileri aşamada bulunuyor.
Geçen ağustos ayında Rus basınına konuşan Kronstadt şirketi Genel Müdürü Sergey Bogatikov, önümüzdeki yıl Orion SİHA’larının ihracatına başlanabileceğini açıklamıştı.
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