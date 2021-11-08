https://tr.sputniknews.com/20211108/rusya-basbakan-yardimcisi-borisov-rus-ordusu-her-tipten-ihaya-sahip-1050570923.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T03:58+0300

2021-11-08T03:58+0300

2021-11-08T03:58+0300

savunma

rusya

iha

yuriy borisov

rus ordusu

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Borisov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin elinde her tipten insansız hava aracı (İHA) bulunduğunu, bu silahların geliştirilmesine devam edileceğini ifade etti.Borisov, “Gerçekten de artık gurur duyacağımız bir şeyler var. Durum son 10 yıl içinde kökten değişti, insansız hava araçlarının tamamına, her türlü insansız hava aracına, kara, yüzey ve su altı insansız araçlara sahibiz” dedi ve ekledi:Resmi verilere göre Rus ordusunun envanterinde Tahion, Eleron-Z, Leer, Orlan-10 gibi küçük gabarili keşif İHA’ları bulunuyor.Orduda şu anda Orion, Korsar, KUB-İHA ve Lantset adlı bazı saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) örnekleri test ediliyor, ancak bu araçların seri üretimine henüz geçilemedi.Geçen ağustos ayında, daha önce İsrail lisansı ile üretilen ithal ikameli Forpost-R İHA’sına saldırı işlevi kazandırıldığı öğrenilmişti. İki füze ile donatılan İHA Army-2021 forumunda görücüye çıkmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı forumda ayrıca Forpost ve Sirius SİHA’larının orduya tedariki ile ilgili sözleşmeleri imzalamıştı.Rus yapımı ağır SİHA’lar arasında ise Sukhoi firması tarafından geliştirilen 20 tonluk Ohotnik ve 6 ton ağırlığındaki Altius üzerinde yapılan çalışmalar en ileri aşamada bulunuyor.Geçen ağustos ayında Rus basınına konuşan Kronstadt şirketi Genel Müdürü Sergey Bogatikov, önümüzdeki yıl Orion SİHA’larının ihracatına başlanabileceğini açıklamıştı.

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