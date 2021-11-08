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https://tr.sputniknews.com/20211108/yeni-akit-yazari-hdpnin-kapatilmasi-sadece-millet-ittifakinin-isine-yarayacak-1050575967.html
Yeni Akit yazarı: HDP’nin kapatılması sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacak
Yeni Akit yazarı: HDP’nin kapatılması sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacak
Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Kürt seçmenlere değindiği yazısında "AK Parti’yi dostane bir şekilde uyarıyorum, seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T10:43+0300
2021-11-08T10:42+0300
politika
ak parti
hdp
yeni akit
millet ittifakı
halkların demokratik partisi (hdp)
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Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Kürt seçmen konusunda uyarılarda bulundu. Şanlıdağ, “Seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi ve HDP’nin kapatılması, sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacaktır. Zaten ekonomi ve enflasyon nedeniyle kararsızlar havzasına kaymakta olan kendi tabanınıza, bir de Kürt seçmenin kaybını eklediğinizde, ortaya çıkacak tablonun vahametini varın siz hesaplayın” dedi.Millet İttifakı içinde yer alan CHP ve İyi Parti’nin politikalarını HDP’yi destekleyen Kürt seçmeninin oyunu almak üzerine kurduğunu savunan Şanlıdağ, CHP’nin tezkereye ‘Hayır’ demesi ve Meral Akşener’in Siirt’te “Burası Kürdistan” sözüne verdiği cevabı hatırlattı.AK Parti'nin Kürt oylarının yeniden kendisine dönmesini sağlaması gerektiğini yazan Şanlıdağ şöyle devam etti:"Buradan AK Parti’yi dostane bir şekilde uyarıyorum, seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi ve HDP’nin kapatılması, sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacaktır. Zaten ekonomi ve enflasyon nedeniyle kararsızlar havzasına kaymakta olan kendi tabanınıza, bir de Kürt seçmenin kaybını eklediğinizde, ortaya çıkacak tablonun vahametini varın siz hesaplayın.Peki, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in “Biz aylardır ne söylüyoruz; ‘HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz’ diyoruz. ‘HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır’ sözünü nasıl anlayacağız? Hem CHP’nin HDP ile Kürt sorununu mecliste çözebiliriz açıklaması, hem de Akşener’in bu çıkışları, AK Parti’nin Millet İttifakına yönelik, 'bunlar terör örgütü ile iş tutuyorlar' söylemini boşa çıkartmak içindir.Benim kişisel kanaatim şu: Kürt sorununun çözümü veya Kürtlerin oyuna talip olmak, iktidarda kalmanın ve iktidara gelebilmenin aracı görülmemeli.Bu çerçevede Bay Kemal ve ittifaklarını nakavt etmek istiyorsanız, öncelikle polemiksel, demagojik ve tehdit içeren söylem ve eylemlerden uzak durmak gerekiyor. Siyaset ve diplomasinin birçok yolları var. AK Parti bunları kullanmayı başarır, ekonomiyi de rahatlatırsa, yamalı bohçayı andıran Millet İttifakı’nın hiçbir şansı yoktur.”
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ak parti, hdp, yeni akit, millet ittifakı, halkların demokratik partisi (hdp)

Yeni Akit yazarı: HDP’nin kapatılması sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacak

10:43 08.11.2021
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : HDP
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Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Kürt seçmenlere değindiği yazısında "AK Parti’yi dostane bir şekilde uyarıyorum, seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi ve HDP’nin kapatılması, sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacaktır" dedi.
Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Kürt seçmen konusunda uyarılarda bulundu. Şanlıdağ, “Seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi ve HDP’nin kapatılması, sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacaktır. Zaten ekonomi ve enflasyon nedeniyle kararsızlar havzasına kaymakta olan kendi tabanınıza, bir de Kürt seçmenin kaybını eklediğinizde, ortaya çıkacak tablonun vahametini varın siz hesaplayın” dedi.
Millet İttifakı içinde yer alan CHP ve İyi Parti’nin politikalarını HDP’yi destekleyen Kürt seçmeninin oyunu almak üzerine kurduğunu savunan Şanlıdağ, CHP’nin tezkereye ‘Hayır’ demesi ve Meral Akşener’in Siirt’te “Burası Kürdistan” sözüne verdiği cevabı hatırlattı.
AK Parti'nin Kürt oylarının yeniden kendisine dönmesini sağlaması gerektiğini yazan Şanlıdağ şöyle devam etti:
"Buradan AK Parti’yi dostane bir şekilde uyarıyorum, seçime giderken Kürt seçmenin kaybedilmesi ve HDP’nin kapatılması, sadece Millet İttifakı’nın işine yarayacaktır. Zaten ekonomi ve enflasyon nedeniyle kararsızlar havzasına kaymakta olan kendi tabanınıza, bir de Kürt seçmenin kaybını eklediğinizde, ortaya çıkacak tablonun vahametini varın siz hesaplayın.
Peki, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in “Biz aylardır ne söylüyoruz; ‘HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz’ diyoruz. ‘HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır’ sözünü nasıl anlayacağız? Hem CHP’nin HDP ile Kürt sorununu mecliste çözebiliriz açıklaması, hem de Akşener’in bu çıkışları, AK Parti’nin Millet İttifakına yönelik, 'bunlar terör örgütü ile iş tutuyorlar' söylemini boşa çıkartmak içindir.
Benim kişisel kanaatim şu: Kürt sorununun çözümü veya Kürtlerin oyuna talip olmak, iktidarda kalmanın ve iktidara gelebilmenin aracı görülmemeli.
Bu çerçevede Bay Kemal ve ittifaklarını nakavt etmek istiyorsanız, öncelikle polemiksel, demagojik ve tehdit içeren söylem ve eylemlerden uzak durmak gerekiyor. Siyaset ve diplomasinin birçok yolları var. AK Parti bunları kullanmayı başarır, ekonomiyi de rahatlatırsa, yamalı bohçayı andıran Millet İttifakı’nın hiçbir şansı yoktur.”
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