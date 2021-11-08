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Yük taşıyan kadın, minibüsle şadırvanın arasında ezildi
Yük taşıyan kadın, minibüsle şadırvanın arasında ezildi
Rize’de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:01+0300
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yaşam
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trafik kazası
kaza
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Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 55 yaşındaki Meryem Kayalar, el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı. Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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rize, trafik kazası, kaza

Yük taşıyan kadın, minibüsle şadırvanın arasında ezildi

13:01 08.11.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Rize’de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı.
Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 55 yaşındaki Meryem Kayalar, el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı.
Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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