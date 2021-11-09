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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211109/bitcoindan-yeni-rekor-67-bin-700-dolari-gordu-1050607057.html
Bitcoin'dan yeni rekor: 67 bin 700 doları gördü
Bitcoin'dan yeni rekor: 67 bin 700 doları gördü
Dünyanın önde gelen kripto para birimi bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırdı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T02:57+0300
2021-11-09T02:57+0300
2021-11-09T03:01+0300
bitcoin
ekonomi
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Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.Bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırarken, kripto para piyasının en büyük 2. birimi Ethereum da 4 bin 800 doları geçti.Böylece piyasalar 3 trilyon doların üzerine çıkmış oldu.
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bitcoin
Bitcoin'dan yeni rekor: 67 bin 700 doları gördü 02:57 09.11.2021 (güncellendi: 03:01 09.11.2021)
Dünyanın önde gelen kripto para birimi bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırdı.
Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.
Bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırarken, kripto para piyasının en büyük 2. birimi Ethereum da 4 bin 800 doları geçti.
Böylece piyasalar 3 trilyon doların üzerine çıkmış oldu.