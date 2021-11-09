https://tr.sputniknews.com/20211109/bitcoindan-yeni-rekor-67-bin-700-dolari-gordu-1050607057.html

Bitcoin'dan yeni rekor: 67 bin 700 doları gördü

Bitcoin'dan yeni rekor: 67 bin 700 doları gördü

Dünyanın önde gelen kripto para birimi bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırdı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T02:57+0300

2021-11-09T02:57+0300

2021-11-09T03:01+0300

bitcoin

ekonomi

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Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.Bitcoin, 67 bin 700 doları aşarak rekor kırarken, kripto para piyasının en büyük 2. birimi Ethereum da 4 bin 800 doları geçti.Böylece piyasalar 3 trilyon doların üzerine çıkmış oldu.

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