https://tr.sputniknews.com/20211109/malatyada-coken-bina-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1050640890.html

Malatya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Binanın zemin katında tadilat yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışan yakalandı 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T23:58+0300

2021-11-09T23:58+0300

2021-11-09T23:59+0300

türkiye

malatya

cumhuriyet başsavcılığı

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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malatya, cumhuriyet başsavcılığı