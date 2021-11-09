https://tr.sputniknews.com/20211109/orhan-gencebay-bir-hareketine-bakar-1050612182.html

Orhan Gencebay: Bir hareketine bakar

Orhan Gencebay: Bir hareketine bakar

İçişleri Bakanlığı'nın ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ kampanyasına destek veren ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

orhan gencebay

ali yerlikaya

kampanya

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İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliği için ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ temalı yeni bir kampanya hazırlandı. İlk fazının uygulanmasına 1 Kasım Pazartesi günü başlanan kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla ikinci faz uygulamasına bugün itibarıyla geçildi.Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla vatandaşlara kampanya ve emniyet kemeri uygulamasının önemine dair bilgilendirici sosyal medya paylaşımları yapıldı.Ünlü sanatçı Orhan Gencebay da İstanbul Valiliği için ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ kampanyasına katılarak, sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu. Gencebay, aracına binip emniyet kemeri takarak, “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” diyerek emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı.Ali Yerlikaya paylaştıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise o anları sosyal medya hesabından, “Emniyet kemerini taktın mı, aklım takıldı. Orhan Babamızın ikazını can-ı gönülden dinleyenler berhudar olsun” notuyla paylaştı.

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trafik, orhan gencebay, ali yerlikaya, kampanya