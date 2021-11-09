Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211109/sabah-yazari-mehmet-barlas-bir-bakarsiniz-chp-kapatilmis-ve-secime-girmesi-yasaklanmis-olabilir-1050612009.html
Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T10:19+0300
2021-11-09T10:26+0300
türkiye
chp
hdp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
mehmet barlas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Barlas, muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ettiği yazısında, "Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?" diye sordu. "Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi?" ifadelerini kullanan Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" dedi.Barlas, parti kapatmanın Türkiye'de ne ilk, ne de son olduğunu belirttiği bölümü şöyle bitirdi: "Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, mehmet barlas

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

10:19 09.11.2021 (güncellendi: 10:26 09.11.2021)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" dedi.
Barlas, muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ettiği yazısında, "Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?" diye sordu.
"Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi?" ifadelerini kullanan Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" dedi.
Barlas, parti kapatmanın Türkiye'de ne ilk, ne de son olduğunu belirttiği bölümü şöyle bitirdi: "Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:19Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
10:10Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
10:10Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı
10:03İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Şehit ailelerinden özür dile Sayın Erdoğan, vakit muhasebe vakti
09:51Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
09:36Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio’ya: Buraya gelsene, bir şey göstereceğim
09:35Ahmet Hakan: Grup başkanvekilliğinden alınmayı gerektiren küfür, milletvekilliğine engel değil mi?
09:34Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak
09:33Başörtüsüz poz veren modele beş yıl hapis
09:15Bitcoin ve Ethereum'da rekor
09:08Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
08:51Türkiye'de ilk kez kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu
08:30Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir
08:05Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi
07:43Konya ve Ankara'daki yırtıcı kuş ölümleriyle ilgili uyarı: 'Hepimizi etkileyecek'
07:18Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
07:03Cami imamları, 2 milyon TL'lik tarihi eser satarken yakalandı
06:59Maduro'dan Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Ortega'ya destek
06:52Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı
06:04Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi