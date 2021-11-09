https://tr.sputniknews.com/20211109/sabah-yazari-mehmet-barlas-bir-bakarsiniz-chp-kapatilmis-ve-secime-girmesi-yasaklanmis-olabilir-1050612009.html

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T10:19+0300

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türkiye

chp

hdp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

mehmet barlas

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Barlas, muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ettiği yazısında, "Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?" diye sordu. "Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi?" ifadelerini kullanan Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" dedi.Barlas, parti kapatmanın Türkiye'de ne ilk, ne de son olduğunu belirttiği bölümü şöyle bitirdi: "Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?"

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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, mehmet barlas