https://tr.sputniknews.com/20211109/stockholmde-elektrikli-scooter-sayisi-kisitlaniyor-1050633465.html

Stockholm'de elektrikli scooter sayısı kısıtlanıyor

Stockholm'de elektrikli scooter sayısı kısıtlanıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de elektrikli scooter sayısının gelecek yıldan itibaren yarıya indirilmesi kararı alındı. Karar, Vesteras kentinde bisikletle giden... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T18:25+0300

2021-11-09T18:25+0300

2021-11-09T18:25+0300

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Stockholm Belediye Meclisince alınana karara göre, şehirde, gelecek yıldan itibaren elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek.Buna göre 1 Ocak 2022'den itibaren Stockholm'de 23 bini bulan scooter sayısı 13 bine düşürülecek.Ayrıca scooterler ile cuma ve cumartesi günleri en fazla saatte 15 kilometre hız yapılmasına müsaade edilecek.İsveç'in Vesteras kentinde bisikletle giden 80 yaşındaki bir kişi, 28 Eylül'de yanlış park edilmiş scootere çarparak hayatını kaybetmişti.Kaza sonrası scooterlerin varlığı tartışma konusu olurken, konu Stockholm Belediyesi Meclis'inde ele alınmıştı.Norveç'te scoottere iki kişinin binmesi yasakÖte yandan Norveç'te de, 18 Mayıs'tan itibaren elektrikli scootere iki kişinin binmesi yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlara 3 bin kron para cezası uygulanıyor. Yasadan önce iki kişinin bindiği scooterlerin neden olduğu kazalarda 131 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211108/elektrikli-scooter-ihlalleri-devam-ediyor-kimi-arkadasiyla-kimi-kopegiyle-bindi-1050583543.html

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isveç, stockholm, bisiklet, scooter, kaza, yaya